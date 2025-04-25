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В 2025 году в Новосибирске высадят более десяти тысяч деревьев и кустарников

Масштабное озеленение затронет двадцать улиц и четырнадцать общественных пространств.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

«Комплексно подходим к озеленению Новосибирска. В этом году на улицах и в парках будет высажено более 10 тысяч деревьев и кустарников. Это будет общий вклад городских служб и ответственного бизнеса», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. 

Озеленение затронет четырнадцать общественных пространств и двадцать улиц в районах города. Масштабные работы запланированы на улице Красина. На бульваре Красного проспекта – на участке от Ядринцевской до Крылова – высадят более 800 деревьев и кустарников, в том числе 210 рябин.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Второе направление – развитие собственного питомника, сообщил глава города. В 2025 году в нем высадят более тринадцати тысяч кустарников и деревьев, а уже в следующем году рассчитываем получить первый «выход» саженцев для городских нужд.

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