В 2025 году в Новосибирске высадят более десяти тысяч деревьев и кустарников

«Комплексно подходим к озеленению Новосибирска. В этом году на улицах и в парках будет высажено более 10 тысяч деревьев и кустарников. Это будет общий вклад городских служб и ответственного бизнеса», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Озеленение затронет четырнадцать общественных пространств и двадцать улиц в районах города. Масштабные работы запланированы на улице Красина. На бульваре Красного проспекта – на участке от Ядринцевской до Крылова – высадят более 800 деревьев и кустарников, в том числе 210 рябин.