В День Победы новосибирское метро начнет работу в пять утра

9 мая метрополитен Новосибирска будет работать в особенном режиме: подземка откроется для пассажиров с пять утра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.



Связано это с проведением акции «И город узнал о Победе» на площади Свердлова, которая запланирована на шесть часов утра. В этот день здесь будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года в момент официального объявления окончания войны. Голос Левитана сообщит новосибирцам о Победе, как это было ровно 80 лет назад.



Новосибирцы исполнят песни военных лет, прозвучат воспоминания очевидцев тех дней, расскажут о вкладе предприятий, которые работали в Новосибирске в годы войны и продолжают трудиться сейчас.



По окончании акции участников пригласят в Концертный комплекс им. В. Маяковского на показ фильмов из серии «Новосибирск – город трудовой доблести», созданных Музеем города Новосибирска. Здесь их будут ждать полевая кухня и чай.

Фото: Новосибирский метрополитен