В новосибирском наукограде Кольцово реконструируют дорогу к СКИФу и «Вектору»

На въезде в поселок Кольцово Новосибирской области идет реконструкция участка дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р», который находится между железнодорожным переездом в районе станции «Крахаль» и Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Подрядчики отгородили 100 метров проезжей части и начали полностью менять дорожное полотно. «Работы ведутся на участках не более 100 метров, чтобы обеспечить бесперебойный проезд. Сначала на одной половине участка дороги была демонтирована существующая дорожная одежда, далее будет выполнена замена грунта земляного полотна, а затем устроена новая дорога. Аналогичные работы будут выполнены и на второй половине автотрассы», – отметил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.

Дорогу построили в 80-х годах прошлого века для проезда транспорта до садовых обществ. Земляное полотно было отсыпано из грунтов притрассовых резервов с минимальной толщиной дорожной одежды. Кроме того, трасса начала пользоваться популярностью у автомобилистов после строительства ГНЦ ВБ «Вектор». Из-за увеличения интенсивности движения, которое летом составляет до 10 тыс. автомобилей в сутки, и проездом по дороге грузовиков, некоторые её участки разрушились.