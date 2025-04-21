В Новосибирской области стартовало голосование по выбору пространств для благоустройства

В рамках голосования представлены шестьдесят пять проектов в двадцати четырех городах и поселках региона.
С 21 апреля по 12 июня в Новосибирской области будет проходить ежегодное голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на платформе Госуслуги.
«Цель голосования – определить общественные пространства, которые будут благоустроены в городах и поселках в следующем году за счет федеральных и областных средств. Для голосования предложены 65 объектов в 24 городах и районных центрах, в том числе в Новосибирске. Призываю всех принять участие в голосовании за объекты благоустройства, сделаем вместе вклад в формирование комфортной городской среды в нашей области!», – подчеркнул исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров на оперативном совещании в правительстве региона.
Господин Назаров пояснил, что в этом году голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Принять участие в голосовании может любой житель Новосибирской области старше 14 лет. Голосование пройдет на платформе Госуслуги., а также в мобильном приложении «Госуслуги.Решаем вместе».
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