В Новосибирской области стартовало голосование по выбору пространств для благоустройства

«Цель голосования – определить общественные пространства, которые будут благоустроены в городах и поселках в следующем году за счет федеральных и областных средств. Для голосования предложены 65 объектов в 24 городах и районных центрах, в том числе в Новосибирске. Призываю всех принять участие в голосовании за объекты благоустройства, сделаем вместе вклад в формирование комфортной городской среды в нашей области!», – подчеркнул исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров на оперативном совещании в правительстве региона.