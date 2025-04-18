В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Искусство победителей»

Выставка «Искусство победителей», открывшаяся в главном здании Новосибирского краеведческого музея, посвящена 80-летию Великой Победы. Это возможность взглянуть на Победу глазами тех, кто ее ковал или был тому свидетелем. Здесь экспонируется собрание произведений, созданных в разные годы участниками войны, их детьми и внуками.

«Это живая память, воплощённая в кисти, скульптуре и орнаменте, это голос поколений, прошедших через тяготы войны, сохранивших силу духа и выразивших её в творчестве. В этих работах – боль утрат, героизм на передовой и в тылу, слёзы радости Победы. Особую ценность выставке придаёт то, что здесь представлены не только произведения фронтовиков, но и творения их детей и внуков — людей, которые через искусство продолжают великое дело памяти. Это свидетельство того, как Победа живёт в сердцах наших граждан, передаётся из поколения в поколение и находит своё отражение в новых художественных формах. Мы благодарны художникам, скульпторам, мастерам народного искусства, а также музейным сотрудникам, чьими усилиями создано эта уникальная выставка. Пусть каждый посетитель почувствует сопричастность к великой истории нашей страны и к подвигу тех, кто приближал Победу на фронте, в тылу и в искусстве», – отметил на церемонии открытия выставки заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.