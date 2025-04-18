В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Искусство победителей»

На экспозиции можно увидеть копию монумента «Родина-мать», картины о трагических сражениях Великой Отечественной войны и произведения известных скульпторов.
Выставка «Искусство победителей», открывшаяся в главном здании Новосибирского краеведческого музея, посвящена 80-летию Великой Победы. Это возможность взглянуть на Победу глазами тех, кто ее ковал или был тому свидетелем. Здесь экспонируется собрание произведений, созданных в разные годы участниками войны, их детьми и внуками.
«Это живая память, воплощённая в кисти, скульптуре и орнаменте, это голос поколений, прошедших через тяготы войны, сохранивших силу духа и выразивших её в творчестве. В этих работах – боль утрат, героизм на передовой и в тылу, слёзы радости Победы. Особую ценность выставке придаёт то, что здесь представлены не только произведения фронтовиков, но и творения их детей и внуков — людей, которые через искусство продолжают великое дело памяти. Это свидетельство того, как Победа живёт в сердцах наших граждан, передаётся из поколения в поколение и находит своё отражение в новых художественных формах. Мы благодарны художникам, скульпторам, мастерам народного искусства, а также музейным сотрудникам, чьими усилиями создано эта уникальная выставка. Пусть каждый посетитель почувствует сопричастность к великой истории нашей страны и к подвигу тех, кто приближал Победу на фронте, в тылу и в искусстве», – отметил на церемонии открытия выставки заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.
Выставочное пространство состоит из двух разделов: «Война, подвиги на фронте и в тылу» и «Великая радость Победы».
Посетители смогут увидеть копию монумента «Родина-мать», картины о трагических сражениях художников Файтеля Мулляра, Ивана Титкова, Анатолия Ганжинского и Вениамина Чебанова. Также на выставке представлены произведения известных скульпторов Зои Елисеевой и Матвея Манизера.
Второй раздел посвящён Победе и её отражению в искусстве победителей: сияющей хохломской росписи, нежных керамических вазах, тончайшей скани и эмали красносельских мастеров.
Экспонаты – часть уникальной коллекции из фондов Всероссийского музея декоративного искусства и Новосибирского государственного краеведческого музея.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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