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Минприроды Новосибирской области: Эпизодичное появление в черте города бобров, зайцев, косуль и других безобидных диких животных – норма

«Когда-то дикие животные обитали в догородских лесах и не подозревали, что в итоге человек будет жаловаться на их присутствие», — иронично прокомментировали в министерстве.

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Так, бобры часто живут возле дач и населенных пунктов — такое соседство не несет угрозы людям, отметили в ведомстве. Бобр не агрессивен и избегает близкого контакта с человеком, кроме случаев, когда сами люди пытаются сократить дистанцию с животным, прикоснуться к нему, поймать. В таком случае бобр, не имея возможности избежать контакта (например, он оказался на слишком большом расстоянии от водоема, где мог бы укрыться), применяет доступные ему средства защиты. А это, в первую очередь, крепкие зубы, которыми он способен перегрызть дерево.

При встрече с бобром на территории населенного пункта в целях недопущения негативных последствий, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендует не кормить животное и не приближаться к нему. Бобр самостоятельно вернется в естественную среду обитания. Желательное расстояние между вами и животным должно составлять не менее 100 м.

Если бобр длительное время находится на территории населенного пункта и не покидает его, необходимо передать информацию специалистам регионального минприроды через в региональную диспетчерскую службу по телефону: (383) 200-10- 35.

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