Вышла в свет книга «Трудовой героизм новосибирцев в годы Великой Отечественной войны»

Презентация знакового для Новосибирской области издания состоялась в Камерной зале филармонии. К собравшимся обратился глава региона Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что в регионе уже больше четверти века ведётся большая работа по увековечиванию памяти фронтовиков-новосибирцев: «Это коллективная работа, которую ведут отряды поискового движения, ветеранские организации. Благодаря их общим усилиям по крупицам собраны имена почти 180 тысяч наших земляков, сложивших головы во имя Великой Победы, и почти 150 тысяч тех, кто вернулся домой. Это – более 30 томов Книги Памяти Новосибирской «Они вернулись с Победой». На фоне этой большой работы, которая, безусловно, ещё не завершилась, пока каждый солдат не обретёт своё имя, мы несколько лет назад задумались о том, что было бы правильно увековечить и память тружеников тыла, страницы героического подвига новосибирцев в тылу. И надо было не просто создать справочник, а написать именно книгу, учебное пособие, которое содержало бы не только имена и фамилии, но и описание трудовых достижений, подвигов как отдельных людей, так и коллективов. И вот сегодня мы участвуем в презентации уже второго тома. Этот труд стал по-настоящему коллективным, потому что в сбор информации, в работу над книгой включились муниципалитеты, районные, поселковые, городские администрации, трудовые коллективы, ветеранские организации заводов и предприятий.