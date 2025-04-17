Новосибирцам показали все контейнеры для вторсырья на одной карте

В АО «САХ» представили электронную карту города, на которой отображены контейнерные площадки для раздельного сбора отходов, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

По данным карты, в Новосибирске насчитывается 3 278 контейнеров для вторсырья. Зелёным цветом на карте отмечены сетчатые емкости, синим – более тысячи новых синих пластиковых контейнеров Спецавтохозяйства. В ближайшее время на карту начнут наносить площадки с емкостями для раздельного сбора отходов в Новосибирском районе и городских округах Новосибирской области.

На карте горожане могут увидеть ближайшие к их домам контейнерные площадки.

Специалисты «Спецавтохозяйства» призывают пользоваться картой и присоединяться к тысячам новосибирцев, уже сортирующих отходы. Картон, бумагу, стекло, жесть и пластик из ёмкостей для раздельного сбора увезёт на сортировочные линии отдельный мусоровоз. Их передадут предприятиям-переработчикам для дальнейшего использования, что снизит вред окружающей среде.

Электронная карта доступна по ссылке.