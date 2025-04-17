Из-за весеннего полумарафона в Новосибирске перекроют несколько улиц

В связи с проведением X Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона временно закрываются несколько участков проезжей части в Советском районе.

20 апреля с 08.00 до 15.00 вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках:

– Университетский проспект на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга;

– проспект Академика Коптюга;

– проспект Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Пирогова;

– ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания ул. Николаева, 12/2;

– ул. Инженерная на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера;

– ул. Академика Будкера от пересечения с ул. Инженерной до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.