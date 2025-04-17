Из-за весеннего полумарафона в Новосибирске перекроют несколько улиц

Полумарафон будет проходить в Академгородке 20 апреля.
В связи с проведением X Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона временно закрываются несколько участков проезжей части в Советском районе.
20 апреля с 08.00 до 15.00 вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках:
– Университетский проспект на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга;
– проспект Академика Коптюга;
– проспект Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Пирогова;
– ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания ул. Николаева, 12/2;
– ул. Инженерная на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера;
– ул. Академика Будкера от пересечения с ул. Инженерной до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.
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