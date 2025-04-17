В Советском районе Новосибирска восстанавливают памятники ко Дню Победы

В Новосибирске к празднованию Дня Победы приводят в порядок мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны.



В Советском районе завершается обновление памятника воину-освободителю «Алёша» на улице Новоморской. Здесь уже отремонтировали плиты постамента и пилона, подняли просевшую брусчатку, сделали водоотвод. В ближайшие дни покрасят памятник и обновят гравировку.



Также до конца апреля восстановят обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки на улице Черносельской – частично заменят плитку и восстановят брусчатку. На двух площадках установят лавочки и урны.