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В Советском районе Новосибирска восстанавливают памятники ко Дню Победы

Один из них — «Алёша», памятник воину-освободителю на улице Новоморской.

мэрия Новосибирска

В Новосибирске к празднованию Дня Победы приводят в порядок мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны.

В Советском районе завершается обновление памятника воину-освободителю «Алёша» на улице Новоморской. Здесь уже отремонтировали плиты постамента и пилона, подняли просевшую брусчатку, сделали водоотвод. В ближайшие дни покрасят памятник и обновят гравировку.

Также до конца апреля восстановят обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки на улице Черносельской – частично заменят плитку и восстановят брусчатку. На двух площадках установят лавочки и урны.

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