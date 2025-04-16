Как интеллектуальная транспортная система помогает минимизировать пробки на новосибирских дорогах?

«Важно, чтобы у нас на каждом светофоре, на каждом перекрестке были детекторы, которые анализируют ситуацию на дороге и в дальнейшем позволят в автоматическом режиме регулировать светофорные объекты либо вызывать аварийную службу», — подчеркнул глава регионалького минтранса Анатолий Костылевский.
В Новосибирской области продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы, работа которой призвана сократить заторы на оживленных улицах мегаполиса и в целом снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.
Эту работу ведут специалисты ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» — учреждения, подведомственного министерству транспорта и дорожного хозяйства нашего региона. Сегодня во время выездного совещания об этапах развития ИТС и промежуточных результатах доложили Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
Как сообщил начальник ЦОДД Павел Молоцило, уже установлены элементы светофорного управления и взаимосвязанная с ними подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Работает система периферийного оборудования на ключевых перекрёстках областного центра. Она включает в себя детекторы видеоконтроля, которые в реальном времени показывают операторам центрального пункта управления дорожную обстановку.
Сейчас контролировать обстановку на дорогах помогают 139 детекторов. Они оснащены искусственным интеллектом, распознают ДТП и чрезвычайные ситуации, умеют оценивать интенсивность движения, подсчитывают количество транспортных средств в кадре.
В планах до конца года установить еще 197 таких детекторов. К концу 2026 года детекторов в Новосибирске будет уже 520 – по правому берегу 263, и по левому — 257.
«Важно, чтобы у нас на каждом светофоре, на каждом перекрестке были детекторы, которые анализируют ситуацию на дороге и в дальнейшем позволят в автоматическом режиме регулировать светофорные объекты либо вызывать аварийную службу», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Всего в рамках развития транспортной системы предусмотрено пять этапов. По итогам первого этапа – и текущего года — 20 процентов всех светофоров должны быть заведены в ИТС и работать в автоматическом режиме. План на следующий год – завести в систему уже 40 процентов светофоров.
«Задача довести эту цифру до ста процентов. И дальше автоматика должна нам позволять регулировать движение так, чтобы минимизировать заторные явления на дорогах нашего города и новосибирской агломерации: программа оценивает ситуацию и регулирует время работы зелёного и красного сигналов светофора», — уточнил министр.
Такие умные светофоры уже работают на дорогах Новосибирска: например, на улице Большевистской от Речного вокзала и до поворота на улицу Выборная.
В первую очередь работа ведётся по основным магистралям, где возникает наиболее затруднённое движение, где идет наибольший автотрафик. Система работает на улице Жуковского и на улице Кирова (перекресток с улицей Восход). Просчитывают специалисты внедрение такой системы на Красном проспекте и на перекрестке улиц Георгия Колонды и Светлановской. Задача, чтобы таких элементов ИТС становилось всё больше.
Дальнейшая работа по развитию ИТС также предусматривает модернизацию подсистемы метеомониторинга, подсистемы обеспечения приоритета движения транспортных средств, подсистемы диспетчеризации управления служб содержания дорог, подсистемы управления парковочным пространством, а также их интеграцию в систему.
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