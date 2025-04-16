Как интеллектуальная транспортная система помогает минимизировать пробки на новосибирских дорогах?

В Новосибирской области продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы, работа которой призвана сократить заторы на оживленных улицах мегаполиса и в целом снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Эту работу ведут специалисты ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» — учреждения, подведомственного министерству транспорта и дорожного хозяйства нашего региона. Сегодня во время выездного совещания об этапах развития ИТС и промежуточных результатах доложили Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Как сообщил начальник ЦОДД Павел Молоцило, уже установлены элементы светофорного управления и взаимосвязанная с ними подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Работает система периферийного оборудования на ключевых перекрёстках областного центра. Она включает в себя детекторы видеоконтроля, которые в реальном времени показывают операторам центрального пункта управления дорожную обстановку.

Сейчас контролировать обстановку на дорогах помогают 139 детекторов. Они оснащены искусственным интеллектом, распознают ДТП и чрезвычайные ситуации, умеют оценивать интенсивность движения, подсчитывают количество транспортных средств в кадре.

В планах до конца года установить еще 197 таких детекторов. К концу 2026 года детекторов в Новосибирске будет уже 520 – по правому берегу 263, и по левому — 257.