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Экраны стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске начали транслировать медиаэкспозицию, посвященную Великой Победе

На особенной выставке транслируются полотна сибирских художников, прошедших Великую Отечественную войну.

мэрия Новосибирска

Экраны стелы «Город трудовой доблести» наполнились новым содержанием: транслируется уникальная медиаэкспозиция, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Видеоконтент основан на картинах сибирских художников, прошедших войну и запечатлевших ее в своих произведениях:

  • Иван Васильевич Титков,  будучи разведчиком, создал более трёх тысяч фронтовых зарисовок и этюдов, награжден орденами и медалями, признан «Гражданином ХХ века Новосибирской области»;
  • Вениамин Карпович Чебанов, прошел войну командиром стрелкового взвода, создавал произведения военной тематики по памяти, награжден орденами и медалями, является Почетным гражданином Новосибирской области и Почетным жителем Новосибирска;
  • Павел Леонтьевич Поротников был призван в Красную армию в 1942 году и создавал портреты ветеранов Великой Отечественной войны;
  • Орденоносец Михаил Александрович Мочалов  отражал в картинах сцены боевых действий и подвиги тыла.

 Медиаэкспозицию подготовили специалисты Музея Новосибирска.

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