Экраны стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске начали транслировать медиаэкспозицию, посвященную Великой Победе

Экраны стелы «Город трудовой доблести» наполнились новым содержанием: транслируется уникальная медиаэкспозиция, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне



Видеоконтент основан на картинах сибирских художников, прошедших войну и запечатлевших ее в своих произведениях:

Иван Васильевич Титков, будучи разведчиком, создал более трёх тысяч фронтовых зарисовок и этюдов, награжден орденами и медалями, признан «Гражданином ХХ века Новосибирской области»;

Вениамин Карпович Чебанов, прошел войну командиром стрелкового взвода, создавал произведения военной тематики по памяти, награжден орденами и медалями, является Почетным гражданином Новосибирской области и Почетным жителем Новосибирска;

Павел Леонтьевич Поротников был призван в Красную армию в 1942 году и создавал портреты ветеранов Великой Отечественной войны;

Орденоносец Михаил Александрович Мочалов отражал в картинах сцены боевых действий и подвиги тыла.

Медиаэкспозицию подготовили специалисты Музея Новосибирска.