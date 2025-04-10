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Под куполом ТРЦ «Сибирский Молл» поселился 10-метровый розовый кит

Для создания колоритной инсталляция было использовано 60 тысяч воздушных шаров.

«Сибирский Молл»

В ТРЦ «Сибирский Молл» возведена масштабная инсталляция из 60 тысяч воздушных шаров. 50 участников из 15 городов собрались вместе, чтобы создать 10-метрового розового кита в рамках X творческого марафона аэродизайнеров «Умная весна – 2025».

В этом году тематика конкурса – «Кит в звёздной галактике». Один из центральных элементов инсталляции – огромный кит, проплывающий в космическом пространстве, олицетворяющий исполнения мечты и желаний. Все посетители могут написать свое желание на фотозоне, рядом с инсталляцией, одно из которых исполнит «Сибирский Молл», а второе желание воплотят в реальность аэродизайнеры.

«Сибирский Молл»

Счастливчиков определят с помощью программы рандомайзер в социальных сетях партнера мероприятия. Увидеть и запечатлеть на память это чудо можно до 25 апреля 2025 года в круглом атриуме торгового центра.

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