Новосибирцы смогут выбрать объекты для благоустройства в следующем году

Масштабную работу по выбору территорий проводили в том числе благодаря волонтерам, которые привлекают жителей к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства.

В голосовании помогали сотни добровольцев: студентов, активистов молодёжных центров. Волонтеры прошли обучающий курс и разъясняли горожанам, как можно принять участие в преображении родного города.