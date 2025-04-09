Новосибирцы смогут выбрать объекты для благоустройства в следующем году

Голосование начнется 21 апреля и будет продолжаться до 12 июня.
Новосибирцы будут участвовать в выборе объектов благоустройства, которые необходимо создать или отремонтировать в 2026 году
Всероссийское голосование будет проходить с 21 апреля по 12 июня. В этом году его поддерживает национальный проект «Инфраструктура для жизни».
За пять лет благодаря участию в федеральных программах на территории города обновили более 300 общественных пространств: парков, скверов, набережных, дворов.
Горожане выбирали места, которые хотят видеть современными и комфортными: в 2024 году в голосовании участвовали больше 230 тысяч человек.
Масштабную работу по выбору территорий проводили в том числе благодаря волонтерам, которые привлекают жителей к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства.
В голосовании помогали сотни добровольцев: студентов, активистов молодёжных центров. Волонтеры прошли обучающий курс и разъясняли горожанам, как можно принять участие в преображении родного города.
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