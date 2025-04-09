В Новосибирске стартовала реставрация Монумента Славы

Специалисты Горзеленхоза начали локальные ремонтные работы на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы»: очищают и моют пилоны после зимы. Затем приступят к малярным работам: качественная краска в точности соответствуют цвету памятника, чтобы сохранить его историческую ценность и красоту.



Кроме того, на знаковом и памятном для города месте обновят малые архитектурные формы и девять единиц боевой техники. Работы планируют завершить до 1 мая.



Летом реставрация монумента продолжится: заменят плитку на дорожках и мозаичный бетон у Вечного огня.