Как изменился индекс качества городской среды у Новосибирской области?

Минстрой России опубликовал ежегодный индекс качества городской среды по результатам мониторинга выполнения мероприятий за 2024 год. Новосибирская область получила 190 баллов, тем самым улучшив показатель, который в прошлом году был равен 178 баллов.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство и др.



Показатель региона складывается из оценки 14 городов Новосибирской области. По итогам 2024 года традиционно первое место занял город Новосибирск, набрав 223 балла (+4 пункта к результатам 2023 года). В сравнении с другими городами – миллионниками страны, Новосибирск занял 11 место, при этом, лидирует по индексу качества городской среды среди других крупных городов Сибирского федерального округа.



У других городов Новосибирской области также выросли показатели благодаря реализации мероприятий по улучшению инфраструктуры. На втором месте по индексу в регионе находится город Обь с 216 баллами (+23 пункта). В прошлом году в г. Обь завершены работы по созданию масштабного общественного пространства – Эко-парка «Обской». Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды, он реализовывался в течение двух лет. Бердск набрал 210 баллов (+19 пунктов). Среди масштабных проектов благоустройства города – «Парк Победы», в котором планируется обновить все основные элементы. Карасук набрал 205 баллов (+19 пунктов). Здесь также реализуется проект – победитель Всероссийского конкурса – новый парк по ул. Щорса. Заметный прирост по индексу у г. Куйбышева – 200 баллов (+13 пунктов). В городе в прошлом году завершился проект благоустройства парка «Березовая роща», который ранее победил на Всероссийском конкурсе.



На показатели индекса влияет активность участия городов в мероприятиях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и другие инфраструктурные проекты.



В 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» вновь проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Голосование стартует 21 апреля и продлится до 12 июня. Сейчас определяется перечень объектов, которые будут выставлены на голосование граждан.