Как изменился индекс качества городской среды у Новосибирской области?

Показатели Новосибирска — самые высокие среди крупных городов СФО.
Минстрой России опубликовал ежегодный индекс качества городской среды по результатам мониторинга выполнения мероприятий за 2024 год. Новосибирская область получила 190 баллов, тем самым улучшив показатель, который в прошлом году был равен 178 баллов.
Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство и др.
Показатель региона складывается из оценки 14 городов Новосибирской области. По итогам 2024 года традиционно первое место занял город Новосибирск, набрав 223 балла (+4 пункта к результатам 2023 года). В сравнении с другими городами – миллионниками страны, Новосибирск занял 11 место, при этом, лидирует по индексу качества городской среды среди других крупных городов Сибирского федерального округа.
У других городов Новосибирской области также выросли показатели благодаря реализации мероприятий по улучшению инфраструктуры. На втором месте по индексу в регионе находится город Обь с 216 баллами (+23 пункта). В прошлом году в г. Обь завершены работы по созданию масштабного общественного пространства – Эко-парка «Обской». Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды, он реализовывался в течение двух лет. Бердск набрал 210 баллов (+19 пунктов). Среди масштабных проектов благоустройства города – «Парк Победы», в котором планируется обновить все основные элементы. Карасук набрал 205 баллов (+19 пунктов). Здесь также реализуется проект – победитель Всероссийского конкурса – новый парк по ул. Щорса. Заметный прирост по индексу у г. Куйбышева – 200 баллов (+13 пунктов). В городе в прошлом году завершился проект благоустройства парка «Березовая роща», который ранее победил на Всероссийском конкурсе.
На показатели индекса влияет активность участия городов в мероприятиях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и другие инфраструктурные проекты.
В 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» вновь проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Голосование стартует 21 апреля и продлится до 12 июня. Сейчас определяется перечень объектов, которые будут выставлены на голосование граждан.
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