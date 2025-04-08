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Просто космос: Новосибирск присоединится к празднованию Дня авиации и космонавтики

Мэр Максим Кудрявцев рассказал о запланированных в городе тематических мероприятиях.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

«В преддверии Дня авиации и космонавтики Новосибирск традиционно присоединяется к праздничным мероприятиям», — написал в своем телеграм-канале Максим Кудрявцев.

11 апреля Большой новосибирский планетарий проведёт акцию «Юрьева ночь — 2025». Для жителей и гостей города организуют мастер-классы и интерактивные площадки. В Звёздном зале состоится программа «Время героев», посвящённая нашим космическим достижениям.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

12 апреля Музей Новосибирска запустит акцию «Открой музей». Экскурсоводы проведут бесплатные экскурсии по выставкам и залам всех филиалов.

«Уверен, что каждый найдёт занятие по душе и проведёт время с интересом и пользой. Ведь Новосибирск тесно связан с историей освоения космоса, — подчеркнул мэр. — Несколько поколений наших учёных и инженеров внесли вклад в развитие космических технологий».

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