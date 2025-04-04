Памп-трек, скейт-пул и сиреневый сад: в новосибирском Академгородке благоустроят сквер на улице Демакова

Благоустройство сквера на ул. Демакова в Академгородке начнётся в этом году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». К работам приступят, как только будет определена подрядная организация. Об этом заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на презентации проекта будущей рекреационной зоны.

«Новосибирск меняется. Мэрия Новосибирска реализует концепцию «Город без окраин», в рамках которой парки и скверы будут появляться во всех районах. В этом году предстоит благоустроить более 10 общественных территорий, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Сегодня состоялась презентация проекта сквера на ул. Демакова в Советском районе. На его благоустройство предусмотрен 181 млн рублей, работы рассчитаны на два года. Сейчас проходят конкурсные процедуры. Как только определится подрядчик, мы приступим к реализации этого важного проекта».

По словам разработчиков, проект предусматривает максимальное сохранение существующих деревьев и сложившихся пешеходных маршрутов. Дополнительно будет высажено не меньше сотни деревьев и почти полторы тысячи кустарников. Планируется сформировать живую изгородь, лиственничную аллею, а также создать небольшие природные зоны хвойного леса, берёзовой рощи и сиреневого сада.

Согласно проекту, в будущем парке появятся памп-трек и скейт-пул, уличные тренажёры, детская природная игровая зона «Река», фестивальная поляна и площадка для выгула собак.

Основной точкой притяжения сквера станет павильон «Амбар», который будет выполнять функцию социально-общественного и информационного центра.

Памятник А. И. Демакову не входит в границы проекта, однако его территория также будет благоустроена.

Работы по созданию сквера разбиты на два этапа: в 2025 году планируется выполнить монтаж инженерных сетей и укладку твёрдых покрытий, в 2026 году – установить малые архитектурные формы и завершить озеленение.

Общественная территория с памятником А. И. Демакову, ограниченная улицами Российской, Полевой и Демакова в Советском районе, была включена в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2018 году. Перечень территорий для благоустройства был определён с учётом результатов рейтингового голосования, которое состоялось в марте 2018 года.

Разработка дизайн-проекта велась авторским коллективом НГУАДИ с учётом мнений жителей, общественности и депутатского корпуса.

26 марта 2020 года дизайн-проект согласовали на общественной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На основании этого дизайн-проекта была разработана проектно-сметная документация.