В центре Новосибирска деревьям устроили полезный душ с «зеленым» мылом

Команда «Горзеленхоза» начала дождевание деревьев — сезонную процедуру с использованием воды под напором и безопасного мыльного раствора.

Промывка начинается с кроны, раствор «зеленого» мыла легко смывает грязь, старую хвою и личинки вредителей со стволов. Чтобы достать до самых высоких ветвей, используют автовышку и поливочные машины.

На помывку одного дерева требуется около 15 минут и 80 литров воды. Работы планируют завершить до 1 мая.

«Дождевание, прежде всего, проводится для хвойных деревьев. В городских условиях хвоя страдает от загрязнений и живет в среднем в два раза меньше, чем в природе. Особенно подвергаются воздействию агрессивной среды деревья в первой линии, вблизи оживлённых дорог. Процедура помогает растению быстрее проснуться и начать фотосинтезировать», – прокомментировала начальник отдела сопровождения проектов озеленения Светлана Гижицкая.