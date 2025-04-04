Карликовые бегемоты, тапиры и малые панды: в Новосибирском зоопарке имени Шило построят комплексы «Азия» и «Африка»

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило возводится комплекс «Азия», обитателями которого станут японские макаки, медоеды, носухи и другие животные. Планы дальнейшего развития учреждения с руководством зоопарка обсудил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Зоопарк имени Ростислава Александровича Шило – это одна из главных достопримечательностей Новосибирска, излюбленное место отдыха горожан и точка притяжения для наших гостей. Это один из самых крупных зоопарков в стране с большой уникальной коллекцией животных. Здесь 11 тысяч особей, около 800 видов, причем многие животные занесены в Красную книгу. Думаю, что все взрослые, когда сюда приходят, в какой-то момент чувствуют себя детьми, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Зоопарк постоянно развивается. Сегодня мы посетили строящийся комплекс «Азия», который планируем вести в этом году, посмотрели новые павильоны. Для удобства посетителей решено расширить парковочное пространство и установить дополнительные терминалы для приобретения билетов».

Комплекс «Азия» включает в себя павильон с зимним отапливаемым бассейном для японских макак, а также вольеры для малых панд, тапиров и медоедов. Закладывается комплекс «Африка», где среди прочих обитателей будут жить карликовые бегемоты. Ведётся проектирование павильона для кошачьих Южной и Северной Америки, комплекса «Север» для белых медведей, полярных волков, сов и песцов.