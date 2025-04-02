Инновационную аэродинамическую установку запустили в Новосибирской области

Каков функционал этой установки, не имеющей аналогов в России?
Климатическая труба позволяет воспроизводить условия обледенения и тестировать перспективные антиобледенительные системы.
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова посетила Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН), чтобы оценить прогресс в реализации научных проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда (РНФ) и правительства Новосибирской области. В ходе визита заместитель главы региона подчеркнула стратегическую роль института в развитии не только российской науки, но и экономики региона.
Как отметила Ирина Мануйлова, разработки, которые были презентованы – пример того, как наука Новосибирской области решает задачи национального масштаба. Институт обладает уникальной аэродинамической экспериментальной базой для исследования аэрокосмических проблем в диапазоне скоростей от малых дозвуковых до космических.
Созданная в институте по программе обновления приборной базы в рамках завершившегося нацпроекта «Наука и университеты» малая климатическая аэродинамическая труба (МКАТ) не имеет аналогов в России. Конструкция представляет собой замкнутый контур, в котором с помощью проточного теплообменника охлаждается воздух, в рабочую часть устанавливается модель. Скорости набегающего потока находятся в диапазоне от 5 до 50 м/с, температура – от минус 30 до +5°C.
Введенная в эксплуатацию в 2024 году установка позволяет проводить испытания противообледенительных систем для энергообъектов и летательных аппаратов. Новая установка стала одной из нескольких десятков подобных аэродинамических труб в мире. Исследования, проводимые на этой установке, необходимы для проектирования перспективных антиобледенительных систем магистральных и региональных самолtтов, беспилотных летательных аппаратов, а также развития ветроэнергетики в приполярных районах.
«Разработки ИТПМ СО РАН не только укрепляют технологический суверенитет страны, в соответствии с задачами нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», но и вносят вклад в развитие нашего региона, создавая новые возможности для нефтегазовой промышленности и энергетики, предлагая новые решения для авиапромышленности, машиностроения и сферы новых материалов. Правительство Новосибирской области активно поддерживает проекты ИТПМ СО РАН, потому что они решают актуальные задачи не только импортозамещения, но и технологического опережения. Например, разработки в области беспилотников и климатических исследований напрямую связаны с развитием «умных» городов и инфраструктуры Сибири. Благодаря региональной и федеральной грантовой поддержке, организация стала центром коллективного пользования и площадкой, где рождаются технологии, укрепляющие позиции Новосибирска как научной столицы России», – отметила Ирина Мануйлова.
Особое внимание было уделено лазерным и плазменным технологиям обработки материалов для повышения их функциональных характеристик. Так, методы лазерной сварки титановых и алюминиево-литиевых сплавов, включая разнородные материалы, уже внедрены в производство отечественных авиакомпонентов. Разработанная сибирскими учtными установка «Термоплазма 50» применяется для плазменного напыления теплозащитных покрытий на лопатки и камеры сгорания газовых турбин. Планируется использование лазерных и плазменных технологий для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на Бердском электромеханическом заводе.
Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, в масштабной работе по созданию технологии лазерной сварки принимали участие ученые нескольких институтов Сибирского отделения РАН – химии твердого тела и механохимии, ядерной физики, гидродинамики.
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