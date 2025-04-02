Инновационную аэродинамическую установку запустили в Новосибирской области

Климатическая труба позволяет воспроизводить условия обледенения и тестировать перспективные антиобледенительные системы.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова посетила Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН), чтобы оценить прогресс в реализации научных проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда (РНФ) и правительства Новосибирской области. В ходе визита заместитель главы региона подчеркнула стратегическую роль института в развитии не только российской науки, но и экономики региона.

Как отметила Ирина Мануйлова, разработки, которые были презентованы – пример того, как наука Новосибирской области решает задачи национального масштаба. Институт обладает уникальной аэродинамической экспериментальной базой для исследования аэрокосмических проблем в диапазоне скоростей от малых дозвуковых до космических.

Созданная в институте по программе обновления приборной базы в рамках завершившегося нацпроекта «Наука и университеты» малая климатическая аэродинамическая труба (МКАТ) не имеет аналогов в России. Конструкция представляет собой замкнутый контур, в котором с помощью проточного теплообменника охлаждается воздух, в рабочую часть устанавливается модель. Скорости набегающего потока находятся в диапазоне от 5 до 50 м/с, температура – от минус 30 до +5°C.