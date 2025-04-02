Чистое дело. Когда в Новосибирске пройдет общегородской весенний субботник?

Весенний субботник в Новосибирске назначен на 19 апреля. При этом субботник должен выйти за рамки одного дня – мэр Максим Кудрявцев объявил месячник уборки города.

«Апрель – это месячник уборки. Обращаю внимание глав районов на системную и комплексную работу, на борьбу с пылью. Это должна быть не просто уборка, а ещё и подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 19 апреля и в последующие дни важно усилить контроль уборки мусора и своевременного вывоза мешков на городские полигоны», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании сегодня.

Как сообщил первый заместитель мэра города Новосибирска Иосиф Кодалаев, с 14 по 27 апреля полигоны «Гусинобродский» и «Левобережный» будут принимать отходы, собранные на субботнике. Талоны на вывоз мусора будут выдавать администрации районов.

В рамках общегородского весеннего субботника полигоны АО «Спецавтохозяйство» также будут принимать отработанные автомобильные шины.

Мэр Максим Кудрявцев призвал всех отнестись максимально ответственно к этой работе, помимо муниципальных ресурсов привлечь компании, организации, собственников территорий.

Глава города пригласил новосибирцев принять участие в общегородской акции и внести свой вклад в благоустройство города.