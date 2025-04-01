В Новосибирске восстановят газоны: на каких улицах запланировано «зеленое благоустройство» в 2025 году?

В Новосибирске определены улицы, где этим летом благоустроят газоны. В 2025 году на восстановление озеленения вдоль магистралей из городского бюджета выделено 135 млн рублей.

«В прошлом году на благоустройство газонов выделяли средства трём районам города – Первомайскому, Советскому и Дзержинскому. Практика оказалась успешной. В этом году мы продолжили работу, выделили на эти цели 135 млн рублей и распределили между районами в зависимости от их площади. Это большие суммы, и нужно эффективно использовать каждый муниципальный рубль», – обратился мэр Максим Кудрявцев к главам районных администраций.

По 20 млн рублей выделено трём крупным территориям города – Центральному округу, Ленинскому и Советскому районам. Остальным районам – по 15 млн рублей.

Сегодня на аппаратном совещании главы районов, получивших наибольшее финансирование, доложили о планах работ на предстоящий период.

В Ленинском районе на выделенные средства планируется восстановить газоны вдоль улиц Титова (от площади им. Карла Маркса до площади им. Станиславского) и Станиславского (от площади им. Станиславского до площади Труда). Также в проект вошли автомобильные кольца на площади Станиславского и на ул. Хилокской, где установлена новая стела, а также ул. Большая вдоль микрорайона «Дивногорский». Ряд территорий будут благоустроены на внебюджетные средства.

В Советском районе второй год реализуется программа восстановления газонов. Почти на всех объектах, где запланирована реконструкция газонов, будут менять зеленые насаждения и добавлять новые. Работы будут вестись на ул. Ильича, с торца дома № 1 на Морском проспекте, на ул. Мусы Джалиля. Планируется создать две новые зеленые зоны на ул. Вахтангова, где на площади 1,2 га будет высажено около 50 деревьев и обустроен газон. На пересечении улиц 40 лет Комсомола и Часовой будет высажено почти 200 погонных метров живой изгороди.

В Центральном округе газоны планируют обустроить на ул. Плановой и ул. Нарымской, дополнительно по возможности обновят их и на ул. Фрунзе.

Также глава города поручил обратить внимание на газоны, которые не попадут в программуэтого года.

«В отдельных случаях на газонах лежит большое количество смёта, его надо удалять, понижать уровень газонов и завозить свежий грунт. Эта работа должна вестись системно, постоянно, чтобы газоны были в хорошем состоянии и не становились источниками пыли», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.