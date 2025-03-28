Новосибирские археологи обнаружили ценный артефакт с византийской мозаикой

Новосибирские археологи нашли подвеску с изображениями, схожими с мозаиками византийских императоров, пишет НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу НГПУ.

Находку – серебряную подвеску-фибулу с гранатовым кабошоном – ученые обнаружили у памятника в Ордынском районе. Археологи подчеркивают, что это действительно уникальный артефакт, аналогов которому на широкой территории Евразии – от Казахстана до Венгрии – очень мало.

Новосибирские ученые отметили, что на византийских мозаиках было принято изображать императоров с подобными подвесками на плащах, что указывает на высокую ценность таких предметов в древнем социуме.

Фото: пресс-служба НГПУ