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Новосибирские археологи обнаружили ценный артефакт с византийской мозаикой

Серебряную подвеску, украшенную гранатовым камнем, нашли в Ордынском районе.

Новосибирские археологи нашли подвеску с изображениями, схожими с мозаиками византийских императоров, пишет НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу НГПУ.

Находку – серебряную подвеску-фибулу с гранатовым кабошоном – ученые обнаружили у памятника в Ордынском районе. Археологи  подчеркивают, что это действительно уникальный артефакт, аналогов которому на широкой территории Евразии – от Казахстана до Венгрии – очень мало.

Новосибирские ученые отметили, что на византийских мозаиках было принято изображать императоров с подобными подвесками на плащах, что указывает на высокую ценность таких предметов в древнем социуме.

Фото: пресс-служба НГПУ

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