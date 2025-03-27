В каких новосибирских районах прогнозируют паводковые риски?

В Новосибирской области на фоне потепления и активного таяния снега растет риск подтоплений и размыва дорог. О возможном возникновении ЧС предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пишет НДН.инфо.

Наибольший риск ЧС ожидается в Новосибирске, Оби, Бердске, Искитиме, а также в следующих районах: Искитимском, Колыванском, Купинском, Барабинском, Здвинском, Чановском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском.