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В каких новосибирских районах прогнозируют паводковые риски?

Главное управление МЧС по Новосибирской области опубликовало карту опасных зон.

pxhere.com

В Новосибирской области на фоне потепления и активного таяния снега растет риск подтоплений и размыва дорог. О возможном возникновении ЧС предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пишет НДН.инфо.

Наибольший риск ЧС ожидается в Новосибирске, Оби, Бердске, Искитиме, а также в следующих районах: Искитимском, Колыванском, Купинском, Барабинском, Здвинском, Чановском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском.

ГУ МЧС Росси по Новосибирской области

По данным регионального МЧС, в реку Иня продолжается сброс воды с Беловского водохранилища. Несмотря на то, что уровень воды будет расти,  угрозы подтопления прибрежных территорий не возникнет. Новосибирская ГЭС переведена в штатный режим, что должно снизить риск наводнений.

Чтобы новосибирцы могли следить за ситуацией и принимать меры предосторожности, ведомство опубликовало карты гидрологической обстановки на реках региона.

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