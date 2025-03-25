К звездам — безопасно: рядом с Музеем космонавтики в Новосибирске сделают пешеходный переход

Вопрос, связанный с безопасностью новосибирцев, обсудили на оперативном совещании в городской администрации. Мэр Максим Кудрявцев поручил организовать безопасный пешеходный переход через улицу Советскую около Музея Космонавтики имени Кондратюка.



«В январе после реконструкции мы открыли это уникальное культурное место, которое пользуется популярностью у новосибирцев и гостей города. В музей на экскурсии ходят школьники и туристы. При этом поступают жалобы на то, что отсутствует безопасный маршрут к зданию. Ситуацию нужно исправлять – необходимо изучить детали ситуации и принять все необходимые меры», – поручил градоначальник.



Начальник департамента дорожно-благоустроительнго комплекса Александр Стефанов доложил, что переход будет сделан до 1 мая.