Глава Новосибирска Максим Кудрявцев заявил о реформе в управлении дорожными предприятиями

Максим Кудрявцев рассказал о новом шаге по совершенствованию системы управления дорожно-коммунальным хозяйством города. Пять муниципальных дорожных предприятий и учреждений до конца 2025 года будут объединены в два. Изменения позволят оптимизировать их функции и более эффективно использовать ресурсы города. Решение о реорганизации принято на комиссии по административной реформе.



В единую службу заказчика войдут МКУ «УДС» («Управление дорожного строительства») и МП «МетроМир». Новое учреждение будет отвечать за проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание всей улично-дорожной сети Новосибирска.



В службу единого подрядчика вольются МБУ «ГЦОДД» («Городской центр организации дорожного движения»), МКУ «Гормост» и МКУ «УЗТИИС» («Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений»). Новая структура будет своими силами выполнять работы по содержанию и ремонту искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, подпорных стенок), элементов обустройства дорог (освещение, ограждения, лестницы, пандусы), систем ливневой канализации.

«В дорожно-благоустроительном комплексе будет внедрен принцип «одного окна», сокращены дублирующие функции, проведена оптимизация расходов, система станет более прозрачной и централизованной. Реорганизация будет проведена в этом году», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.