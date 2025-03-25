В Новосибирской области вводятся ограничения на продажу энергетиков

Правительством региона на очередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова принято решение о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в объектах, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность, а также деятельность в области культуры, физической культуры и спорта.

Соответствующий законопроект представил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов. «Установление запрета обусловлено необходимостью предотвращения возможных негативных последствий употребления таких напитков, повышения эффективности формирования здорового образа жизни граждан, нацелено на профилактику употребления безалкогольной тонизирующей (энергетической) продукции среди несовершеннолетних», – отметил он.

Изменения в региональное законодательство соответствуют вступившему в силу в России с 1 марта 2025 года Федеральному закону №304-ФЗ – он запрещает продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним. Помимо этого, правительство региона вправе ограничивать продажу таких напитков в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий – собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, и на прилегающих к таким местам территориях, а также на время проведения физкультурных, спортивных мероприятий и соревнований.

Проект закона «Об отдельных вопросах регулирования отношений в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Новосибирской области» одобрен правительством региона и будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.