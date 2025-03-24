В новосибирском микрорайоне «Европейский берег» появится школа с воркаут-зонами и парком

В здании, помимо классных кабинетов, библиотеки, актового и спортивного залов, оборудуют небольшой кинотеатр.
В Новосибирске выдали разрешение на строительство новой школы на 1100 учеников в микрорайоне «Европейский берег», об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Максим Кудрявцев.
Мэр отметил, что это будет современное пятиэтажное здание рядом со школой № 220, которую открыли два года назад. Проект включает всё необходимое: классы, мастерские, просторную столовую на 600 мест, актовый и спортивные залы, библиотеку и даже небольшой кинотеатр. Для младших школьников предусмотрен отдельный блок, а также комнаты для продлённой группы.
В новой школе будут большие окна и зенитные фонари, которые обеспечат естественный свет в атриуме, библиотеке и коридорах. На территории появятся стадион, линейный парк и воркаут-зоны.
Эта школа — пример участия застройщика в формировании социальной инфраструктуры осваиваемого жилмассива, подчеркнул мэр. Строительство планируют завершить к концу 2027 года.
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