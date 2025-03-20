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В Новосибирске заработал «Экомобиль», собирающий ртутьсодержащие лампы и приборы

Выбрасывать их в обычные мусорные контейнеры запрещено!

pxhere.com

В Новосибирске возобновил работу передвижной пункт по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов – «Экомобиль». На виртуальном портале мэрии города Новосибирска «Мой Новосибирск» размещена электронная карта с информацией о графике работы и времени стоянок передвижного пункта по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов – «Экомобиля», а также стационарных пунктов приема по адресам: ул. Трудовая, 1 и ул. Колыванская, 4.

пресс-служба мэрии Новосибирска

Правильная утилизация опасных отходов помогает сохранить окружающую среду и здоровье горожан. Выбрасывать ртутьсодержащие отходы в обычные мусорные контейнеры запрещено!

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