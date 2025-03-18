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Какие зеленые пространства благоустроят в Новосибирске в этом году?

Самый масштабный проект – парк «Чемской берег» в Кировском районе.

pxhere.com

Общая концепция работ по благоустройству – «Город без окраин». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на аппаратном совещании со структурами администрации города. Уже начаты отбор подрядчиков и подготовка к работам.

Большую часть объектов планируется сдать осенью этого года. Три из них – выбор горожан, участвующих в ежегодном всероссийском голосовании.

Самый масштабный проект – парк «Чемской берег» в Кировском районе. Весной прошлого года он победил, набрав более 64 тысяч голосов новосибирцев. В 2025 году здесь проведут первый этап благоустройства.

В сквере по ул. Демакова в Советском районе появятся тропинки, освещение и системы видеонаблюдения, отремонтируют мемориал А. И. Демакова.

В Инюшенском бору акцент сделают на уборке сухостоя и высадке новых хвойных деревьев для восстановления лесных культур, как того хотели жители Октябрьского района.

Также в 2025 годублагоустроят сквер имени Ю.Ф. Бугакова появится в Октябрьском районе. 19 марта в мэрии представят проект этой территории, которую разделят на несколько функциональных зон – для активного и спокойного отдыха.

Благоустроят территорию между Новосибирской государственной консерваторией им. М. И. Глинки и Городской поликлиникой № 20.

Сквер «Сибиряков-Гвардейцев» в Ленинском районе обустроят тропинками, установят видеокамеры, малые архитектурные формы и детские площадок.

В скверах им. Калинина в Дзержинском районе и Зыряновском в Октябрьском районе установят освещение.

На месте снесенного ДК «Клара Цеткин» по ул. Котовского и в сквере по ул. Дачная, ул. Д. Донского сделают тропинки, освещение, спортивные площадки и проведут озеленение.

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