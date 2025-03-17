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Арт-галерея, скейт-площадка и кинотеатр на траве: кто займется благоустройством сквера Бугакова в Новосибирске?

Подрядчик должен завершить все работы по благоустройству сквера до конца октября этого года.

pixabay.com

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка, сообщает телеграм-канал городской администрации: ООО «НовосибСтройПроект» предложил стоимость работ в 194 990 000 рублей, при начальной сумме контракта 205 424 316 рублей.

Подписание контракта запланировано на 25 марта 2025 года. После его заключения подрядчик приступит к подготовительному периоду, планированию и организации всех необходимых работ.

Площадь проектируемого сквера – 3,69 га. Подрядчик должен выполнить благоустройство до 31 октября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба мэрии Новосибирска, в будущем сквере разместят арт-аллею, открытый павильон, скейт-площадку и зоны для тихого отдыха, где можно будет гулять с детьми или смотреть кино на траве.

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