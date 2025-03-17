Арт-галерея, скейт-площадка и кинотеатр на траве: кто займется благоустройством сквера Бугакова в Новосибирске?

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка, сообщает телеграм-канал городской администрации: ООО «НовосибСтройПроект» предложил стоимость работ в 194 990 000 рублей, при начальной сумме контракта 205 424 316 рублей.



Подписание контракта запланировано на 25 марта 2025 года. После его заключения подрядчик приступит к подготовительному периоду, планированию и организации всех необходимых работ.



Площадь проектируемого сквера – 3,69 га. Подрядчик должен выполнить благоустройство до 31 октября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба мэрии Новосибирска, в будущем сквере разместят арт-аллею, открытый павильон, скейт-площадку и зоны для тихого отдыха, где можно будет гулять с детьми или смотреть кино на траве.