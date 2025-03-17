XII международный форум «Технопром-2025» проведут в формате научно-технологической недели

Открыта регистрация на XII международный форум технологического развития «Технопром-2025». Организаторы форума – правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области и Российская академия наук. Особое внимание будет уделено роли регионов в выполнении национальных проектов в сфере технологического лидерства.

Форум пройдет в 12-й раз, в формате Российской научно-технологической недели и объединит на своей площадке представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей со всех регионов России для обсуждения приоритетных вопросов, поиска новых решений и обмена опытом по реализации стратегически важных проектов научно-технологического развития.



Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что в 2025 году МФТР «Технопром» продолжит развивать деловую программу прошлогоднего форума, углубляя тематическую повестку, сфокусированную на достижении технологического суверенитета России. «В рамках деловой программы запланирована масштабная выставка технологических достижений, включая интерактивную экспозицию «Аллея регионов». На современных светодиодных стендах каждого федерального округа будут представлены материалы, демонстрирующие успехи субъектов РФ в области научно-технологического прогресса», – отметила замгубернатора.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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