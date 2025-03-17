«Останови огонь!»: в Новосибирской области стартовала противопожарная акция

В Новосибирской области стартовала единая информационная кампания против пожаров на природных территориях «Останови огонь!». Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин рассказал, что акция направлена на информирование жителей о запрете палов сухой травы, причинах возникновения лесных и других природных пожаров. «К сожалению, в скором времени в Новосибирской области начнется пожароопасный сезон, и, как известно, основной причиной природных и лесных пожаров из года в год становится именно человеческий фактор. Основная цель кампании – снижение риска возникновения рукотворных природных пожаров, в том числе самовольных выжиганий сухой травы. Противопожарная акция проводится в нашем регионе с 2011 года. Традиционно мероприятия начинаются в марте, поскольку в южных районах области снег сходит рано, а соответственно и риски возникновения ландшафтных пожаров там очень высоки уже в этом месяце», – отметил он.

Информационная кампания «Останови огонь!» является федеральной акцией, в нашем регионе она организована министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и проводится в соответствии с задачами нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Акция стартовала 15 марта и продлится до 30 сентября. В этот период общественные и образовательные организации, добровольцы и региональные власти совместными усилиями будут принимать меры, направленные на сокращение количества поджогов и случаев безответственного обращения с огнем на природе. Для жителей будут организованы тематические экскурсии в лесхозы, обучения добровольных пожарных дружин с привлечением профессиональных лесных пожарных, в школах состоятся конкурсы рисунков, лекции и открытые уроки на противопожарную тематику и бережного отношения к лесу и другие мероприятия.