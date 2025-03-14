18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Новосибирске заработал молодежный центр Русского географического общества

Одна из его главных целей — укрепление экологической культуры и ответственного отношения к природе.

pxhere.com

Новая площадка для вовлечения молодежи в научную, образовательную и природоохранную деятельность начала свою работу. Центр открылся на базе Новосибирского городского открытого колледжа и ставит своей целью развитие интереса молодежи к географии, экологии, краеведению и поддержку молодых исследователей.

На этот год в центре запланирован ряд проектов: «Географический диктант», «Неурок географии», научно-практическая конференция «География будущего», серия образовательных мастер-классов «Туристические маршруты в истории», краеведческий квест «Тайны малой родины», экологический десант «Чистые берега», фотовыставка «Новосибирская область в мобильном объективе», форум «Молодые географы».

Ожидаемые результаты от работы центра — повышение интереса молодежи к географическим и экологическим исследованиям, укрепление экологической культуры и ответственного отношения к природе, создание сети молодых исследователей и активистов, популяризация туристического потенциала региона.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: