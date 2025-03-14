Как амурская тигрица Уссури адаптировалась в Новосибирском зоопарке имени Шило?

Эксперты заключили, что из-за поведенческих особенностей хищницы ее нельзя возвращать в естественную среду.
В ноябре прошлого года в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило привезли амурскую тигрицу из Межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных». «Почти год сотрудники центра наблюдали за поведением хищницы и вместе с Росприроднадзором пришли к заключению: поведенческие особенности тигра не позволяют ему вернуться в дикую природу, — рассказали в зоосаде. — Было принято решение о передаче тигрицы в программу сохранения редких видов животных в неволе. Так она и попала к нам».
Спустя три месяца специалисты зоопарка уже могут делать выводы об адаптации тигрицы. Назвали ее Уссури, по внешним признакам ей шесть-восемь лет. «Первые полторамесяца были самые тяжелые и для нее, и для нас. Первое время она была недоверчива, агрессивна, пуглива, но съедала всё, что дают, а это хороший признак, — делится команда Новосибирского зоопарка. — Свои первые шаги по вольеру она делала в темное время суток. Чтобы Уссури было легче освоить территорию вольера, наши специалисты соорудили ей шалаш из сосновых веток, который ей пришелся по душе. Сейчас характер тигрицы стал более мягким, она запомнила своих киперов, привыкла к режиму кормления и уборки вольера. И самым большим прорывом для всех стал ее выход из укрытий в дневное время суток, но делает она это редко и осторожно».
Фото: В. Габов, М. Измайлов
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