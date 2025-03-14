Как амурская тигрица Уссури адаптировалась в Новосибирском зоопарке имени Шило?

Спустя три месяца специалисты зоопарка уже могут делать выводы об адаптации тигрицы. Назвали ее Уссури, по внешним признакам ей шесть-восемь лет. «Первые полторамесяца были самые тяжелые и для нее, и для нас. Первое время она была недоверчива, агрессивна, пуглива, но съедала всё, что дают, а это хороший признак, — делится команда Новосибирского зоопарка. — Свои первые шаги по вольеру она делала в темное время суток. Чтобы Уссури было легче освоить территорию вольера, наши специалисты соорудили ей шалаш из сосновых веток, который ей пришелся по душе. Сейчас характер тигрицы стал более мягким, она запомнила своих киперов, привыкла к режиму кормления и уборки вольера. И самым большим прорывом для всех стал ее выход из укрытий в дневное время суток, но делает она это редко и осторожно».

Фото: В. Габов, М. Измайлов