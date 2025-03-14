В новосибирском метрополитене открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда

В переходе метро «Красный проспект» – «Сибирская» размещена выставка «Блокада Ленинграда – нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны». При подготовке экспозиции акцент был сделан именно на смысловом ряде: преступления против детства, бомбежки, голод, уничтожение культурных ценностей. Эта выставка на английском языке была продемонстрирована в штаб-квартире ООН в январе 2025 года.