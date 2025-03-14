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В новосибирском метрополитене открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда

В январе 2025 года эту выставку на английском языке продемонстрировали в штаб-квартире ООН.

nso.ru

В переходе метро «Красный проспект» – «Сибирская» размещена выставка «Блокада Ленинграда – нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны». При подготовке экспозиции акцент был сделан именно на смысловом ряде: преступления против детства, бомбежки, голод, уничтожение культурных ценностей. Эта выставка на английском языке была продемонстрирована в штаб-квартире ООН в январе 2025 года.

nso.ru

Как отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин, эта выставка – хороший способ напомнить жителям  области о трагических событиях нашей истории. Необходимо чтить память, делать выводы, думать о будущем, чтобы такое никогда не повторилось.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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