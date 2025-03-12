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Премьер-министр Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Новосибирск»

Какие компании будут работать в особой экономической зоне?

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В нашем регионе создадут первую особую экономическую зону «Новосибирск». В ОЭЗ планируют работать пять компаний — два транспортно-логистических центра, завод по производству тротуарной плитки, предприятие по производству электротехнического оборудования и безотходная лесопильная линия.

«Это решение очень важно для всей области. Оно поможет ускорить экономический рост, создать сотни новых рабочих мест и сделать регион еще более привлекательным для бизнеса и инвестиций», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Новая площадка в формате «сухой порт» займет 406 гектаров в черте города и будет располагаться рядом с Транссибом, аэропортом Толмачево и промышленно-логистическим парком. Здесь создадут кластеры логистики и строительной продукции.

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