Закрываем сезон коньков: где новосибирцы могут покататься напоследок?

С наступлением весны в Новосибирске закрывают катки. Однако у горожан еще есть возможность покататься на льду в шести парках:

«Березовая роща»,

«Бугринская роща»,

«Заельцовский»,

«Затулинский»,

«Михайловская набережная»,

«У моря Обского».

Завершили зимний сезон в парках «Арена», «имени С. М. Кирова», «Первомайский», «Сосновый бор», «Центральный».

Катки будут работают ориентировочно до 15 марта, сообщает пресс-служба мжрии Новосибирска, сроки закрытия будут зависеть от погоды.

Не упустите шанса посвятить время зимним активностям, прежед чем переключиться на весенний вайб.