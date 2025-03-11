Закрываем сезон коньков: где новосибирцы могут покататься напоследок?

Рассказываем о еще работающих ледяных локациях города.
С наступлением весны в Новосибирске закрывают катки. Однако у горожан еще есть возможность покататься на льду в шести парках:
- «Березовая роща»,
- «Бугринская роща»,
- «Заельцовский»,
- «Затулинский»,
- «Михайловская набережная»,
- «У моря Обского».
Завершили зимний сезон в парках «Арена», «имени С. М. Кирова», «Первомайский», «Сосновый бор», «Центральный».
Катки будут работают ориентировочно до 15 марта, сообщает пресс-служба мжрии Новосибирска, сроки закрытия будут зависеть от погоды.
Не упустите шанса посвятить время зимним активностям, прежед чем переключиться на весенний вайб.
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