Какое место заняла Новосибирская область в Рейтинге российских регионов по качеству жизни?

Новосибирская область заняла 21 место в Рейтинге российских регионов по качеству жизни по версии РИА «Рейтинг». Эксперт объяснил, почему области удается удерживать хорошие позиции среди других регионов Сибири, пишет АиФ-Новосибирск.

Нашему региону досталось 21 место топа с 63,337 балла. По сравнению с предыдущим годом область улучшила позиции: в 2023 году нам досталось 23 место (59,761 балла).

В разговоре с изданием kuzbass.aif.ru экономист Евгений Харлампенков отметил, что Новосибирск и Красноярск – это города-миллионники, которые расположены на Транссибе и являющиеся транспортными хабами. Также он подчеркнул: «Это центры перерабатывающей промышленности, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, наукоемкую. Города с высоким научным и образовательным потенциалом, культурные центры, притягательные для сибиряков».