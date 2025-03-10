В Новосибирске объявили конкурс на благоустройство сквера Демакова

Тендер на благоустройство общественной территории в Академгородке разместил «Центр управления проектами комплексного городского благоустройства».

«Проектом благоустройства предусмотрена подготовка территории, обустройство пешеходных дорожек и освещения, ремонт мемориала, место для выгула собак, монтаж видеокамер и трибун, строительство павильона «Амбар» и установка памятного знака – парковой скульптуры с подсветкой», – рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела управления озелененными общественными пространствами мэрии Новосибирска Евгения Перова.

Работы по благоустройству оценили в 181,5 млн рублей. В этом году стартует первый этап проекта, а завершить его планируется до конца 2026 года.