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В Новосибирске объявили конкурс на благоустройство сквера Демакова

Работы по благоустройству сквера в Академгородке оценили в 181,5 млн рублей.

мэрия Новосибирска

Тендер на благоустройство общественной территории в Академгородке разместил «Центр управления проектами комплексного городского благоустройства».

«Проектом благоустройства предусмотрена подготовка территории, обустройство пешеходных дорожек и освещения, ремонт мемориала, место для выгула собак, монтаж видеокамер и трибун, строительство павильона «Амбар» и установка памятного знака – парковой скульптуры с подсветкой», – рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела управления озелененными общественными пространствами мэрии Новосибирска Евгения Перова.

Работы по благоустройству оценили в 181,5 млн рублей. В этом году стартует первый этап проекта, а завершить его планируется до конца 2026 года.

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