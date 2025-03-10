Андрей Травников: Предотвращать пожары — намного эффективнее, дешевле, чем потом гасить их

В региональном правительстве обсудили подготовку Новосибирской области к пожароопасному сезону-2025.
Вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2025 года рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона. С профильным докладом по этой теме выступил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Андрей Травников отметил, что сегодня в регионе завершается подготовка к пожароопасному сезону: «Прошлый год был не показательный из-за своей влажности, но тем не менее, апрель-май, начало пожароопасного сезона позволило нам ещё раз убедиться, что предотвращать пожары – намного эффективнее, дешевле, в том числе по трудозатратам, чем потом гасить их. Многие районы за последние 2-3 года доказали, что можно организовать работу таким образом, что возгораний не происходит вообще. Где-то борцы с огнём каждый день мечутся по территории, ликвидируют возгорания, термоточки, а в каких-то районах их количество минимальное и ситуация достаточно стабильная и управляемая. В этом году все территории Новосибирской области должны быть настроены на отсутствие массовых возгораний в пожароопасный сезон», – поручил губернатор.
Количество лесных пожаров в регионе ежегодно сокращается, но темпы могут быть выше. Среднее количество пожаров за 2022-2024 гг. составляет 270 пожаров на площади 2,6 тыс. га. Количество термических точек, зафиксированных на территории области, составляет примерно 2 тыс. в год.
Из года в год наибольшая площадь, пройденная огнём, остаётся в Северном, Кыштовском, Купинском и Чулымском районах (удалённые и труднодоступные места). На территории Доволенского и Здвинского районов за весь минувший год лесных пожаров зафиксировано не было.
Основной причиной возгорания на землях лесного фонда является переход огня с земель иных категорий (так называемые ландшафтные пожары), главной причиной возникновения которых является человеческий фактор. Несмотря на усиленный контроль со стороны минприроды и МЧС, многие собственники земель игнорируют требования пожарной безопасности, не делают защитные минполосы и продолжают проводить пал сухой травы.
Сокращения площадей возгораний удалось достичь: благодаря привлечению необходимого количества сил и средств в рамках развития межрайонного маневрирования; уменьшению времени реагирования в отдалённые районы за счёт полного оснащения специализированной лесопожарной техникой.
Для повышения оперативного реагирования территории северных районов усилили техникой и пожарными-десантниками – авиаотделение и лесопожарную станцию в Кыштовском, Северном и Чулымском районах. Сейчас на Новосибирской авиабазе интенсивно проводятся тренировки десантников-пожарников.
В рамках национального проекта «Экология» достигнут норматив по оснащению лесопожарной техникой. За шесть лет было приобретено 711 единиц техники и оборудования. В целях дополнительного мониторинга и оперативного обнаружения лесных пожаров в этом году министерство приобретёт 12 беспилотников. Обучено управлению более 30 операторов БПЛА.
Совместно с министерством науки Новосибирской области, минприроды продолжает тестировать применение экспериментального биосостава для предупреждения лесных пожаров. Применение препарата будет продолжено в пилотном режиме на территории Сузунского района. Для распыления средства будут использовать закупаемые болотоходы, также планируется использовать АН-2 института Чаплыгина.
Для улучшения ситуации планируется: создание лесопожарной станции третьего типа на базе Сузунского лесопожарного формирования с возможностью привлечения сил и средств на ликвидацию пожаров в другие районы; применение колёсной техники высокой проходимости «Сокол» с использованием универсального препарата «Биомаген».
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