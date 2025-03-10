Андрей Травников: Предотвращать пожары — намного эффективнее, дешевле, чем потом гасить их

Вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2025 года рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона. С профильным докладом по этой теме выступил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Андрей Травников отметил, что сегодня в регионе завершается подготовка к пожароопасному сезону: «Прошлый год был не показательный из-за своей влажности, но тем не менее, апрель-май, начало пожароопасного сезона позволило нам ещё раз убедиться, что предотвращать пожары – намного эффективнее, дешевле, в том числе по трудозатратам, чем потом гасить их. Многие районы за последние 2-3 года доказали, что можно организовать работу таким образом, что возгораний не происходит вообще. Где-то борцы с огнём каждый день мечутся по территории, ликвидируют возгорания, термоточки, а в каких-то районах их количество минимальное и ситуация достаточно стабильная и управляемая. В этом году все территории Новосибирской области должны быть настроены на отсутствие массовых возгораний в пожароопасный сезон», – поручил губернатор.

Количество лесных пожаров в регионе ежегодно сокращается, но темпы могут быть выше. Среднее количество пожаров за 2022-2024 гг. составляет 270 пожаров на площади 2,6 тыс. га. Количество термических точек, зафиксированных на территории области, составляет примерно 2 тыс. в год.