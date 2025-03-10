В новосибирском ТРЦ на 8 марта устроили фееричное воздушное шоу

В минувшую субботу гостей «Сибирского Молла» накрыла волна из 10 тысяч воздушных шаров, выпавших из огромного сердца под куполом атриума.
В «Сибирском Молле» прошло шоу, от которого захватывало дух у всех присутствовавших. Из огромного сердца, символизирующего любовь ТРЦ к своим покупателям, сбросили 10 тысяч шаров. Они легкой волной накрыли гостей шоу, каждый из которых пытался поймать воздушный сувенир. Эмоции зрителей зашкаливали. Социальные сети новосибирцев были наполнены рилсами масштабного сброса шаров в новосибирском торгово-развлекательном центре. В этом году «Сибирский Молл» побил прошлогодний рекорд, когда из-под купола выпустили 5 тысяч шаров.
Гигантское сердце, наполненное яркими сферами, создали 20 оформителей из Новосибирска. Конструкцию высотой 10 метров разместили под куполом «Сибирского Молла» в атриуме. Перформанс приурочили ко всеми любимому празднику 8 Mарта.
Отдельно подчеркнем, что в композиции использованы биоразлагаемые латексные воздушные шары, после мероприятия они будут экологично утилизированы.
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