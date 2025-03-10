В новосибирском ТРЦ на 8 марта устроили фееричное воздушное шоу

В «Сибирском Молле» прошло шоу, от которого захватывало дух у всех присутствовавших. Из огромного сердца, символизирующего любовь ТРЦ к своим покупателям, сбросили 10 тысяч шаров. Они легкой волной накрыли гостей шоу, каждый из которых пытался поймать воздушный сувенир. Эмоции зрителей зашкаливали. Социальные сети новосибирцев были наполнены рилсами масштабного сброса шаров в новосибирском торгово-развлекательном центре. В этом году «Сибирский Молл» побил прошлогодний рекорд, когда из-под купола выпустили 5 тысяч шаров.