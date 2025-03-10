В Новосибирске открылось генеральное консульство Республики Союз Мьянма

После торжественной церемонии открытия обсуждалось развитие сотрудничества Новосибирской области и Республики Союз Мьянма в сфере образования, культуры, торговли, туризма, транспортного сообщения.
В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма господин Мин Аун Хлайн, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, господин премьер-министр, за решение об открытии генерального консульства Республики Союз Мьянма именно в Новосибирске.
Во время вашего первого визита в Новосибирскую область в 2022 году, мы договорились о сотрудничестве в образовании и науке, в туризме и торговле, в транспорте и логистике, а также по другим направлениям. За два с половиной года сделано немало, все это время мы поддерживали высокую плотность контактов. Мы последовательно развиваем и укрепляем наше сотрудничество, нарастили товарооборот.
Сегодня, с открытием генерального консульства, мы начинаем новую страницу взаимоотношений Республики Союз Мьянма и Новосибирской области.
Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и еще четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ – Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области. В свою очередь, и наши граждане откроют для себя много интересного о вашей прекрасной стране», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.
К участникам торжественного открытия обратились заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма господин Тан Све, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
До церемонии открытия состоялась встреча губернатора Андрея Травникова, представителей правительства регина, с делегацией Республики Союз Мьянма, возглавляемой премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, культуры, торговли, туризма, транспортного сообщения.
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