В Новосибирске открылось генеральное консульство Республики Союз Мьянма

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма господин Мин Аун Хлайн, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, господин премьер-министр, за решение об открытии генерального консульства Республики Союз Мьянма именно в Новосибирске.

Во время вашего первого визита в Новосибирскую область в 2022 году, мы договорились о сотрудничестве в образовании и науке, в туризме и торговле, в транспорте и логистике, а также по другим направлениям. За два с половиной года сделано немало, все это время мы поддерживали высокую плотность контактов. Мы последовательно развиваем и укрепляем наше сотрудничество, нарастили товарооборот.

Сегодня, с открытием генерального консульства, мы начинаем новую страницу взаимоотношений Республики Союз Мьянма и Новосибирской области.

Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и еще четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ – Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области. В свою очередь, и наши граждане откроют для себя много интересного о вашей прекрасной стране», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.