Обновленная выставка в честь Александра Покрышкина открылась в аэропорту Толмачёво

Открытие выставки приурочено к 112-летию со дня рождения легендарного маршала авиации.
В аэропорту Толмачёво состоялось торжественное открытие обновлённой выставки, посвящённой трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу Покрышкину.
Экспозиция, расположенная в переходе между залами международных и внутренних вылетов, включает бюст, витраж и фотовыставку, отражающие ключевые моменты жизни легендарного лётчика и его вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Проект реализован в рамках инициативы «Великие имена России».
Открытие выставки приурочено к 112-летию со дня рождения Покрышкина. В церемонии принял участие исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. В своём выступлении он отметил, что Александр Покрышкин был не только выдающимся военным стратегом, но и человеком высоких моральных качеств:
«Он проявлял высокие человеческие качества в самых разных обстоятельствах. Именно личные качества позволили ему достичь больших вершин и в мирной жизни – стать маршалом авиации, заместителем главнокомандующего Войск ПВО СССР, возглавить общество ДОСААФ СССР. В выставке, созданной специалистами Новосибирской государственной областной научной библиотеки, используются материалы и документы Электронной библиотеки маршала А. И. Покрышкина — это дает возможность еще больше узнать о нашем прославленном земляке».
Каждый стенд выставки посвящён важному этапу жизни и деятельности знаменитого авиатора. Посетители могут воспользоваться QR-кодами, ведущими в Электронную библиотеку НГОНБ. Отдельный стенд посвящен новой тактике советской истребительной авиации, которую создал Покрышкин.
Особое внимание привлекает экспозиция моделей самолётов, на которых воевал Покрышкин. Также представлен стенд «Имя в истории», рассказывающий о том, как увековечена память героя в России — его именем названы улицы, площади, учебные заведения в Москве, Ржеве, Калининграде, Севастополе, Краснодаре и Новосибирске.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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