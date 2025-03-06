Обновленная выставка в честь Александра Покрышкина открылась в аэропорту Толмачёво

В аэропорту Толмачёво состоялось торжественное открытие обновлённой выставки, посвящённой трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу Покрышкину.

Экспозиция, расположенная в переходе между залами международных и внутренних вылетов, включает бюст, витраж и фотовыставку, отражающие ключевые моменты жизни легендарного лётчика и его вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Проект реализован в рамках инициативы «Великие имена России».

Открытие выставки приурочено к 112-летию со дня рождения Покрышкина. В церемонии принял участие исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. В своём выступлении он отметил, что Александр Покрышкин был не только выдающимся военным стратегом, но и человеком высоких моральных качеств:



«Он проявлял высокие человеческие качества в самых разных обстоятельствах. Именно личные качества позволили ему достичь больших вершин и в мирной жизни – стать маршалом авиации, заместителем главнокомандующего Войск ПВО СССР, возглавить общество ДОСААФ СССР. В выставке, созданной специалистами Новосибирской государственной областной научной библиотеки, используются материалы и документы Электронной библиотеки маршала А. И. Покрышкина — это дает возможность еще больше узнать о нашем прославленном земляке».