Новосибирцы выбирают общественные пространства, которые благоустроят в следующем году

Жители Новосибирской области до 23 марта могут предложить общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо преобразить в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Новосибирской области вновь пройдет голосование за объекты благоустройства. На первом этапе граждане старше 14 лет могут предложить территорию для благоустройства на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для этого нужно заполнить форму и поделиться своими пожеланиями по ее преображению. Предложения собираются до 23 марта. Отобранные идеи могут попасть в программу благоустройства на следующий 2026 год.



Ранее Андрей Травников подчеркивал, что за последние годы в области создано и реконструировано огромное количество объектов благоустройства: парков, скверов, придомовых территорий. Масштабы изменений делают актуальной задачу повышения участия общественности на всех этапах реализации проектов, в том числе контроля за их эксплуатацией.



Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров сообщил, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» принято решение с 2025 года увеличить количество общественных пространств для благоустройства более чем в 2 раза – до 113 объектов, а также обозначена цель перейти от локального благоустройства к созданию непрерывных общественных пространств для существенного увеличения качества городской среды.



Напомним, в прошлом году в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирской области победили 23 территории. В голосовании приняли участие 308 тысяч жителей Новосибирской области. В Новосибирске победил проект благоустройства набережной по ул. Саввы Кожевникова, набравший в 63 771 голосов. В этом году начнется реализация этого проекта, сейчас объявлен конкурс на выбор подрядной организации. На реализацию запланированы средства федерального, областного и местного бюджетов.