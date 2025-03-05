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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев: Восстановление зеленых насаждений должно стать регулярной практикой

Глава города рассказал, какое финансирование получат районы мегаполиса, чтобы Новосибирск стал более зеленым.

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«Поручил главам районных администраций провести инвентаризацию газонов и составить списки улиц, которые войдут в программу восстановления территорий вдоль дорог на 2025 год», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В прошлом году был запущен пилотный проект в Советском, Первомайском и Дзержинском районах — каждому выделили по 15 миллионов рублей. По словам мэра, практика оказалась успешной: заменили истощенный грунт, высадили деревья и кустарники.

В этом году работы будут проводиться во всех районах. Финансирование распределено с учутом размеров территорий: Советский и Ленинский районы, а также Центральный округ получат по 20 миллионов рублей, остальные — по 15 миллионов.

«Восстановление зеленых насаждений должно стать регулярной практикой, — считает господин Кудрявцев. — Это не только улучшает внешний вид города, но и способствует очищению воздуха.

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