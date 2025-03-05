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В Новосибирске до конца 2026 года благоустроят парк «Чемской берег»

Здесь будет двухуровневую зону отдыха, смотровые площадки, велодорожки и другие локации для активностей и релакса.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Объявлен конкурс на выбор подрядчика для благоустройства парка «Чемской берег». Этот проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году проект поддержали более 64 тысяч новосибирцев.

Набережная на улице Саввы Кожевникова в Северо-Чемском жилмассиве — популярное место среди жителей Кировского района. Здесь планируют создать двухуровневую зону отдыха с игровыми площадками для детей, местами для досуга и спорта. Оборудуют смотровые площадки, велодорожку, зону для выгула собак. Пляж останется, а в его лесопарковой части проложат экотропу.

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

Подрядчика определят 24 марта. В этом году стартует первый этап реализации проекта, завершить все работы планируется до конца следующего года.

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