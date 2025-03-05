В Новосибирске до конца 2026 года благоустроят парк «Чемской берег»

Объявлен конкурс на выбор подрядчика для благоустройства парка «Чемской берег». Этот проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году проект поддержали более 64 тысяч новосибирцев.



Набережная на улице Саввы Кожевникова в Северо-Чемском жилмассиве — популярное место среди жителей Кировского района. Здесь планируют создать двухуровневую зону отдыха с игровыми площадками для детей, местами для досуга и спорта. Оборудуют смотровые площадки, велодорожку, зону для выгула собак. Пляж останется, а в его лесопарковой части проложат экотропу.