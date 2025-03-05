Гендиректор компании «Сибстекло» Антон Мор стал «Хедлайнером ESG-принципов – 2024»

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор одержал победу в номинации «Хедлайнер в реализации программ снижения негативного воздействия на окружающую среду (Е)» национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов – 2024». На конкурс был представлен проект «Сокращение экологической нагрузки за счет использования стекольных отходов и выпуска суперлегкой бутылки». Награждение состоялось в кампусе Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) – один из лидирующих производителей стеклотары, крупнейший утилизатор стеклоотходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».

Лауреатами премии становятся топ-менеджеры, представители государственной власти, общественные деятели и активные граждане успешно реализующие практики по достижению ESG-принципов и национальных целей развития России. В этом году в шорт-лист включили 355 номинантов, хедлайнерами признаны 18. Поскольку организаторы – агентство по управлению репутацией в сфере устойчивого развития ESG Media – убеждены, «что за каждым проектом стоит человек», в рамках премии награждают персон, а не компании. Жюри возглавил председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

По его словам, премия, состоявшаяся уже в третий раз, объединяет неравнодушных людей, которые строят будущее, предлагая решения для преодоления климатических кризисов, сохранения биоразнообразия, предотвращения деградации почвы.

– Это поможет нашей стране быть лидером в природосберегающих технологиях. Поздравляю всех номинантов и тех, кто удостоен премии, с благодарностью за ваш труд и веру в то, что общими усилиями мы можем справиться со всеми вызовами.

Как сообщил Антон Мор, в течение трех лет на «Сибстекле» утилизировали 139 тыс. тонн стекольных отходов – более 2 тыс. железнодорожных вагонов:

– Таким образом, уменьшили энергопотребление, как следствие, выбросы СО2 в атмосферный воздух, а также сэкономили 167 тыс. тонн минерального сырья. При этом производительность завода растет – облегчаем стеклотару (при сохранении литража и соответствия ГОСТ), что позволяет изготавливать больше продукции из того же объема стекла. Признание усилий предприятия со стороны экспертов стимулирует нас двигаться дальше, участвуя в позитивных изменениях для формирования экономики замкнутого цикла.

Фото: Алексей Цилер