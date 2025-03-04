В Новосибирской области началась подготовка дорог к периоду весенних паводков

Дорожные службы начали подготовку дорог к предстоящему противопаводковому сезону. В работах задействовано более 400 единиц техники: бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, самосвалов и т.д.

«Сотрудники Территориального управления автомобильных дорог провели инспекцию всех дорог и мостов, выявили потенциально опасные участки. В настоящее время проводится работа по очистке от уплотненного снежного покрова проезжей части и обочин в целях исключения таяния снега на проезжей части. В ближайшее время планируется приступить к расчистке входов и выходов оголовков и русел больших водопропускных труб, которых всего 2119. В рамках мероприятий по предотвращению паводков запланировано открытие всех водопропускных труб в регионе до 25 марта», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Водопропускные трубы на зиму закрывают специальными щитами. Благодаря им искусственные сооружения всю зиму остаются чистыми. Весной площадку перед оголовком расчищают от снега и наледи, снимают щиты. Тогда она считается 100-процентно готовой к пропуску паводковых вод. Задержка работ может привести к разливу воды и переливам через трассы.

Подрядчиками заготовлен аварийный запас инертных материалов, водопропускных труб, железобетонных изделий. За всеми региональными дорогами и искусственными сооружениями закреплены ответственные лица.

В целях предотвращения подтопления и обеспечения сохранности автомобильных дорог и мостов дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы.